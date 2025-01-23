17:11
USD 87.45
EUR 91.15
RUB 0.88
Происшествия

Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова

В ГУВД Бишкека рассказали, что члена политической партии «Социал-демократы» Эрмека Эрматова, который является водителем Кадыра Атамбаева, задержали за неповиновение законным требованиям милиции и воспрепятствование расследованию.

По официальным данным, 22 января Эрмек Эрматов по указанию Кадыра Атамбаева «пытался скрыть улики, имеющие значение для расследуемого уголовного дела по факту подкупа голосов избирателей». Правоохранители остановили автомобиль Kia Carnival, за рулем которого был Эрмек Эрматов. По данным милиции, он перевозил документы и электронные носители, в которых содержались компрометирующие сведения. Мужчина заперся в машине и начал уничтожать электронные носители после телефонного разговора с Кадыром Атамбаевым.

«В итоге решили начать процессуальные действия путем принудительного вскрытия автомашины, о чем предупредили его владельца. Эрмек Эрматов, не подчинившись законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и повредив автомашину правоохранителей, скрылся с места проведения намеченных следственных действий», — рассказали в милиции.

В результате погони его остановили и задержали на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Правоохранители использовали приемы боевого самбо. У Эрмека Эрматова изъяты «имеющие значение для уголовного дела документы и электронные носители», а именно заграничные паспорта на имя Темирлана Султанбекова и Кадыра Атамбаева, уничтоженные шредером документы формата А-4, квитанции и чеки в количестве 70 штук, ежедневник черного цвета, иные документы, мобильный телефон РОСО черного цвета, 5 флеш-карт, ноутбук HP черного цвета, моноблок Apple iMac 27, 2 камеры видеонаблюдения для скрытой съемки, записывающее устройство модели BOUA, устройство для обнаружения записывающих оборудований модели BUG HUNTER.

В ГУВД добавили, что в данное время устанавливается причастность Эрмека Эрматова к другим преступлениям. Октябрьский районный суд арестовал Эрматова на трое суток за хулиганство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317748/
просмотров: 1028
Версия для печати
Материалы по теме
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
Милиция задержала водителя, сбившего и прокатившего на капоте патрульного
Кадырбек Атамбаев заявил об избиении милиционерами члена партии Эрмека Эрматова
В Бишкеке милиция задержала домушника
В Кара-Балте пьяный мужчина ударил ножом в живот свою собутыльницу
Вскрывал платежные терминалы по Кыргызстану и готовил налет на валютчиков
Почти 4 килограмма марихуаны нашли в гараже у задержанного в Кара-Куле
В Таласе при получении взятки задержан глава отдела ГНС
В Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у бизнесменов, прикрываясь связями в ГКНБ
В Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены
Популярные новости
В&nbsp;Сеуле после ареста отстраненного от&nbsp;власти президента начались беспорядки В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки
Спецоперация. В&nbsp;Казахстане задержали 118&nbsp;человек, финансировавших ОПГ Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ
Вскрывал платежные терминалы по&nbsp;Кыргызстану и&nbsp;готовил налет на&nbsp;валютчиков Вскрывал платежные терминалы по Кыргызстану и готовил налет на валютчиков
В&nbsp;Оше выявили 12-этажный дом, построенный на&nbsp;незаконно приватизированной земле В Оше выявили 12-этажный дом, построенный на незаконно приватизированной земле
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
16:46
Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на р...
16:45
В центре гемодиализа объяснили причины временных отключений отопления
16:38
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
16:35
Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова
16:26
Поджог человека у здания Генпрокуратуры. Новые подробности от владельцев дома