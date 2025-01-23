Уничтожал улики и протаранил авто УПСМ. ГУВД о задержании Эрмека Эрматова

В ГУВД Бишкека рассказали, что члена политической партии «Социал-демократы» Эрмека Эрматова, который является водителем Кадыра Атамбаева, задержали за неповиновение законным требованиям милиции и воспрепятствование расследованию.







По официальным данным, 22 января Эрмек Эрматов по указанию Кадыра Атамбаева «пытался скрыть улики, имеющие значение для расследуемого уголовного дела по факту подкупа голосов избирателей». Правоохранители остановили автомобиль Kia Carnival, за рулем которого был Эрмек Эрматов. По данным милиции, он перевозил документы и электронные носители, в которых содержались компрометирующие сведения. Мужчина заперся в машине и начал уничтожать электронные носители после телефонного разговора с Кадыром Атамбаевым.

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«В итоге решили начать процессуальные действия путем принудительного вскрытия автомашины, о чем предупредили его владельца. Эрмек Эрматов, не подчинившись законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и повредив автомашину правоохранителей, скрылся с места проведения намеченных следственных действий», — рассказали в милиции.

В результате погони его остановили и задержали на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Правоохранители использовали приемы боевого самбо. У Эрмека Эрматова изъяты «имеющие значение для уголовного дела документы и электронные носители», а именно заграничные паспорта на имя Темирлана Султанбекова и Кадыра Атамбаева, уничтоженные шредером документы формата А-4, квитанции и чеки в количестве 70 штук, ежедневник черного цвета, иные документы, мобильный телефон РОСО черного цвета, 5 флеш-карт, ноутбук HP черного цвета, моноблок Apple iMac 27, 2 камеры видеонаблюдения для скрытой съемки, записывающее устройство модели BOUA, устройство для обнаружения записывающих оборудований модели BUG HUNTER.

В ГУВД добавили, что в данное время устанавливается причастность Эрмека Эрматова к другим преступлениям. Октябрьский районный суд арестовал Эрматова на трое суток за хулиганство.