Мэрии Нарына вернули железобетонный завод стоимостью более 1 миллиарда сомов

В собственность государства вернули бывший Нарынский завод железобетонных изделий и песчаный карьер вдоль одноименной реки. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, предварительная стоимость завода составляет 1 миллиард 79 миллионов сомов.

Установлено, что в 2002 году Нарынская городская администрация в нарушение законодательства в сфере землеустройства закрепила за АО «Мунара Курулуш» 6,6 гектара земли на участке «Запин» вдоль реки Нарын. Участок принадлежал Нарынскому заводу железобетонных изделий. Позже, на основании приказа ответственные лица ГУ «Кадастр» города Нарына выдали владельцу АО «Мунара курулуш» государственный акт о праве частной собственности на этот земельный участок.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, по результатам принятых мер участок возвращен на баланс мэрии города Нарына.