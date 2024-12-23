Мэрии Нарына вернули железобетонный завод стоимостью более 1 миллиарда сомов

В собственность государства вернули бывший Нарынский завод железобетонных изделий и песчаный карьер вдоль одноименной реки. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.
По его данным, предварительная стоимость завода составляет 1 миллиард 79 миллионов сомов.
Установлено, что в 2002 году Нарынская городская администрация в нарушение законодательства в сфере землеустройства закрепила за АО «Мунара Курулуш»
Факт зарегистрирован в ЖУИ, по результатам принятых мер участок возвращен на баланс мэрии города Нарына.