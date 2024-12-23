12:19
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Происшествия

Мэрии Нарына вернули железобетонный завод стоимостью более 1 миллиарда сомов

В собственность государства вернули бывший Нарынский завод железобетонных изделий и песчаный карьер вдоль одноименной реки. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, предварительная стоимость завода составляет 1 миллиард 79 миллионов сомов. 

Установлено, что в 2002 году Нарынская городская администрация в нарушение законодательства в сфере землеустройства закрепила за АО «Мунара Курулуш» 6,6 гектара земли на участке «Запин» вдоль реки Нарын. Участок принадлежал Нарынскому заводу железобетонных изделий. Позже, на основании приказа ответственные лица ГУ «Кадастр» города Нарына выдали владельцу АО «Мунара курулуш» государственный акт о праве частной собственности на этот земельный участок.

Факт зарегистрирован в ЖУИ, по результатам принятых мер участок возвращен на баланс мэрии города Нарына.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315048/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил чекистов с профессиональным праздником
Камчыбек Ташиев: Вдова Чыныбая Турсунбекова хотела дать мне взятку $5 миллионов
Для ГКНБ за три месяца построили шестое региональное отделение в селе Кулунду
В Чуйской области открыли завод по переработке растительного масла
Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции
В Кыргызстане запустили производство медицинского этилового спирта
Пришло время отсечь голову дракону. Глава ГКНБ вновь предупредил коррупционеров
Председатель Налоговой службы и его заместитель задержаны по делу о коррупции
Задержан директор Кара-Суйского филиала «Кадастра» за незаконную выдачу госактов
Задержан экс-глава южного филиала «Кыргызкомура». Нанес ущерб экологии
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Токмаке парень проиграл деньги в&nbsp;казино и&nbsp;ударил себя ножом, боясь отца В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Внимание, розыск! В&nbsp;селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
12:15
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев награжден орденом «Манас» Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев награжд...
12:14
Не проверяют и не штрафуют. Депутат считает, что фармкомпании купили чиновников
12:11
«Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
12:07
Спасая жизни: милиционеров посмертно наградили орденом «Эрдик» за героизм
12:05
Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!