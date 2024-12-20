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В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков

Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 29-летнего мужчину, продававшего синтетические наркотики при помощи мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

16 декабря примерно в 17.30 в Первомайском районе столицы задержали 29-летнего К. уулу Ж. Во время обыска при нем обнаружили термоусадочную пленку зеленого цвета. Задержанный сообщил, что в 37 местах он ранее закладывал синтетический наркотик.

По заключению эксперта обнаруженное вещество оказалось синтетическим наркотиком 4-СМС (4-хлорметион, клефедрон) в особо крупных размерах.

Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Установлено, что задержанный занимался распространением наркотиков через интернет-магазин с ноября 2024 года. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314814/
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