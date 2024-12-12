09:23
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Происшествия

Разбойное нападение в Бишкеке. Дело находится на контроле руководства МВД

Разбойное нападение, совершенное в Бишкеке 11 декабря, находится на контроле руководства МВД. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

24.kg
Фото 24.kg. Расследование дела взяло на контроль руководство МВД

Напомним, вчера в центре города, на улице Чокморова совершено дерзкое преступление. Двое неизвестных в салатовых жилетках напали на двоих мужчин, применив сперва перцовые баллончики. Они отобрали у мужчин сумку с крупной суммой денег, но наткнулись на сопротивление, после чего злоумышленники воспользовались ножами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В МВД проинформировали, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. В городе объявлен план «Перехват».

Расследование дела взяло на контроль руководство МВД, проводятся все необходимые следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313908/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
На мужчину напали с ножом, забрали смартфон и деньги. Подозреваемые задержаны
В Бишкеке подростков вовлекали в преступную деятельность: задержан подозреваемый
В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца
В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении четырехлетней давности
В Польше задержан кыргызстанец, объявленный в розыск в 2015 году
В Джалал-Абадской области задержали объявленного в розыск за разбойное нападение
Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении в Ошской области
Представился таксистом и напал. Иностранца ограбили по пути из аэропорта «Манас»
Сына адвоката обвинили в разбое. Через три года милиция задержала подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке пропал 28-летний мужчина В Бишкеке пропал 28-летний мужчина
Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в&nbsp;авиакатастрофе Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в авиакатастрофе
Водитель легковушки устроил дебош в&nbsp;автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
12 декабря, четверг
09:23
Рубль и тенге ощутимо подешевели по отношению к сому. Доллар немного подорожал Рубль и тенге ощутимо подешевели по отношению к сому. Д...
09:16
Разбойное нападение в Бишкеке. Дело находится на контроле руководства МВД
09:01
Стала известна стоимость билетов на авиарейс Бишкек — Каракол
08:44
Глава Торгово-промышленной палаты призывает бизнесменов легализовать свои доходы
08:29
Кыргызстанцы смогут получить высшее образование в Китае. Объявлен конкурс
11 декабря, среда
23:40
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
23:01
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах: эвакуировано 87 тысяч человек
22:29
Милиционеры города Ош вручили подарки детям с онкологическими заболеваниями