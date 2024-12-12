Разбойное нападение в Бишкеке. Дело находится на контроле руководства МВД

Разбойное нападение, совершенное в Бишкеке 11 декабря, находится на контроле руководства МВД. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Фото 24.kg. Расследование дела взяло на контроль руководство МВД

Напомним, вчера в центре города, на улице Чокморова совершено дерзкое преступление. Двое неизвестных в салатовых жилетках напали на двоих мужчин, применив сперва перцовые баллончики. Они отобрали у мужчин сумку с крупной суммой денег, но наткнулись на сопротивление, после чего злоумышленники воспользовались ножами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В МВД проинформировали, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. В городе объявлен план «Перехват».

Расследование дела взяло на контроль руководство МВД, проводятся все необходимые следственные действия.