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В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении четырехлетней давности

В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 14 ноября 2020 года в милицию с заявлением обратился М.У. Он просил принять меры в отношении неизвестных в масках, которые проникли в частный дом на улице Торекула Айтматова и, угрожая пистолетом, требовали сказать код от сейфа. Поняв, что их требования не будут выполнены, они забрали сотовые телефоны хозяев и убежали.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В 2020-м задержаны трое соучастников разбойного нападения. Они водворены в ИВС ГУВД.

«По заведенному разыскному делу оперативники вышли на следующего основного организатора К.Т., 1990 года рождения. Ему заочно избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1», — отметили в ГУВД.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293880/
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