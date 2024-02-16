В Польше задержан кыргызстанец, объявленный в розыск в 2015 году

В Польше задержан участник разбойного нападения, объявленный в розыск в 2015 году. Об этом сообщает МВД.

По его данным, 9 февраля 2024-го в пункте пропуска «Любачув» (Польша/Украина) задержан гражданин Кыргызстана А.М.

Мужчина разыскивался ОВД города Кызыл-Кии с 2015 года за совершение разбойного нападения.

Фото пресс-службы МВД КР

Отмечается, что в 2015 году четверо неизвестных, вооружившись автоматом, в селе Караван остановили автомашину Honda CRV под управлением Ж.Ы. Угрожая убийством, завладели $1 миллионом 30 тысячами. Позже трое подозреваемых были задержаны, а разыскиваемому удалось скрыться.

В настоящее время прорабатывается вопрос экстрадиции задержанного и его привлечения к уголовной ответственности.