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В Джалал-Абадской области задержали объявленного в розыск за разбойное нападение

Оперативники ГУУР МВД задержали уроженца Джалал-Абадской области, объявленного в розыск три года назад за разбойное нападение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 6 октября 2020 года утром несколько неизвестных проникли в дом жительницы села Новопокровка. Они нанесли хозяйке дома телесные повреждения, угрожали физической расправой, требуя деньги. Однако не нашли большую сумму и взяли с собой все, что показалось ценным.

По данному факту в ОВД Исссык-Атинского района начато досудебное производство по статье 202 (разбой) УК КР (старая редакция).

В 2021 году двух подозреваемых задержали и привлекли к уголовной ответственности. Материалы следственных мероприятий были переданы в судебные органы.

Одному из нападавших удалось скрыться, его объявили в розыск. Оперативно-разыскные мероприятия продолжались. Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о возможном местонахождении скрывающегося лица. Его задержали на территории Джалал-Абадской области.

«По данным ГУУР задержанный ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок. Его доставили ОВД Иссык-Атинского района и водворили в ИВС. Проводится расследование», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286447/
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