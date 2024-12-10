В Бишкеке в милицию доставили более 20 продавцов краденных телефонов

На территории Бишкека проводят рейд по выявлению продаж краденных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Бишкека.

По ее данным, рейд «Нет карманным кражам» продлится до конца 2024 года.

«Основная цель — выявление фактов продажи ворованных мобильных телефонов и исключение их из незаконного оборота. Милиционеры провели рейд на территории одного из крупных рынков Бишкека, расположенного на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой, где проходит стихийная торговля мобильными устройствами и аксессуарами на тротуарах и проезжей части», — говорится в сообщении.

В ГУВД отметили, что за первые сутки рейда в милицию доставили более 20 продавцов, у которых проверили свыше 60 мобильных телефонов на криминальное происхождение через идентификацию серийных номеров. Кроме того, сотрудники УУР ГУВД Бишкека провели разъяснительные беседы с продавцами мобильных телефонов об уголовной ответственности за приобретение или продажу имущества, добытого преступным путем. Им рассказали о необходимости соблюдения правил торговли.