15:43
USD 86.80
EUR 91.71
RUB 0.87
Происшествия

В Бишкеке в милицию доставили более 20 продавцов краденных телефонов

На территории Бишкека проводят рейд по выявлению продаж краденных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Бишкека.

По ее данным, рейд «Нет карманным кражам» продлится до конца 2024 года.

«Основная цель — выявление фактов продажи ворованных мобильных телефонов и исключение их из незаконного оборота. Милиционеры провели рейд на территории одного из крупных рынков Бишкека, расположенного на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой, где проходит стихийная торговля мобильными устройствами и аксессуарами на тротуарах и проезжей части», — говорится в сообщении.

В ГУВД отметили, что за первые сутки рейда в милицию доставили более 20 продавцов, у которых проверили свыше 60 мобильных телефонов на криминальное происхождение через идентификацию серийных номеров. Кроме того, сотрудники УУР ГУВД Бишкека провели разъяснительные беседы с продавцами мобильных телефонов об уголовной ответственности за приобретение или продажу имущества, добытого преступным путем. Им рассказали о необходимости соблюдения правил торговли.

  • ГУВД Бишкека напоминает: если вы пострадали от преступных действий карманников или стали свидетелем, очевидцем противоправных действий, незамедлительно сообщите ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313711/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха. Мэрия Бишкека проверила бани и сауны
Трансгендер, голые путаны и стеснительные клиенты. Милиция провела рейд «Притон»
На Иссык-Куле начался масштабный рейд «Скотокрад»
Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
За сутки автоинспекторы выявили 73 пьяных водителя
МВД и Минсельхоз проводят на Иссык-Куле масштабный рейд
Нелегальную продажу сильнодействующих препаратов выявили на Ошском рынке Бишкека
Во время рейда в Красноярске сотне мигрантов вручили повестки в военкоматы
ГУОБДД объявило о масштабном рейде на водителей скутеров и мопедов
Популярные новости
Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на&nbsp;допросе Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об&nbsp;интернет-мошенниках Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан
Бизнес
Никаких комиссий&nbsp;&mdash; только выгода с&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Никаких комиссий — только выгода с картой «Элкарт» ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Исполните мечту близких или загадайте свою с&nbsp;сервисом &laquo;Тайный Санта&raquo; в&nbsp;MEGA24 Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24
Встреча Госбанка развития&nbsp;КР с&nbsp;Европейским инвестиционным банком Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
10 декабря, вторник
15:39
Штрафы за отсутствие ОСАГО вновь предлагают отстрочить — до 1 июля 2025 года Штрафы за отсутствие ОСАГО вновь предлагают отстрочить ...
15:28
В Бишкеке в милицию доставили более 20 продавцов краденных телефонов
15:26
Борьба с коррупцией. В ветеринарной службе теперь будут работать с бодикамерами
15:15
Депутат предложил ввести арабский язык в школьное образование
15:11
За двое суток Израиль нанес удары по более чем 250 объектам в Сирии