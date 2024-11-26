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Происшествия

Водитель легковушки, протаранивший автобус в Бишкеке, был пьян

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, 18-летний А.Р., был пьян в момент ДТП, сообщил 24.kg источник в правоохранительных органах.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в автобус № 23 на пересечении улицы Барпы Алыкулова и Жайыла Батыра (в районе ТЭЦ-2). Пострадали 8 человек: пятеро — пассажиры автобуса, трое — пассажиры легкового авто. Они доставлены в больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП водитель легкового авто был пьян. Сам же водитель, по данным источника, признался, что пил пиво. В муниципалитете предоставили видео момента столкновения, снятое на камеры наблюдения самого автобуса. На кадрах видно, как общественный транспорт едет по кольцу и в него врезается авто. 

После столкновения автобус съехал за бордюр, водитель упал с сиденья, но быстро среагировал, заглушил технику и поставил на ручной тормоз.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312293/
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