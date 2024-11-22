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Происшествия

В Баткенской и Таласской областях произошло землетрясение силой до 4,5 балла

В Баткенской и Таласской областях с разницей в минуту произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации Института сейсмологии НАН КР, сила подземных толчков в Таласе в эпицентре составила 4,5 балла.

Землетрясение на границе Кыргызстана и Таджикистана зарегистрировано в 13.16. Там магнитуда толчков составила 4 балла.

Толчки силой до 3,5 балла ощущались в селах Ачык-Суу Чон-Алайского района Ошской области, а также в селах Кара-Шыбак, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме, Кабык (в 10 километрах к югу от села Ачык-Суу, в 133 километрах к юго-западу от Оша) — до 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311970/
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