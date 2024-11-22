В Екатеринбурге за оправдание терроризма осужден гражданин Кыргызстана

Сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю установили сообщника террористов, являющегося гражданином Кыргызстана. По версии следствия, он занимался оправданием террористической и экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ведомство.

По данным следователей, мужчина размещал в соцсетях видеоролики с пропагандой деятельности террористических группировок. Он также оставлял под ними комментарии, оправдывающие терроризм и экстремизм.

В отношении кыргызстанца было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в Интернете) и статье 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил гражданину КР наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. После окончания приговора осужденный не сможет заниматься администрированием ресурсов в интернете в течение четырех лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.