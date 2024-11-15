23:24
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Происшествия

Парень хотел дать взятку инструктору по вождению, но тот его сдал в милицию

В Бишкеке задержан парень при попытке дать взятку инструктору для успешной сдачи экзамена на водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

«Сегодня, 15 ноября, на полигоне по принятию практического экзамена Восточного отдела госагентства курсант М.А.С. пытался передать инструктору 3 тысячи сомов для положительного прохождения практического экзамена на категорию С водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Курсант передал деньги инструктору, положив их в документы. Специалист сразу же прекратил прием практического экзамена, зафиксировав факт нарушения закона, после чего на место инцидента прибыли правоохранители для дальнейших разбирательств.

В Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава напомнили, что регулярно проводят борьбу с коррупцией и принимают все необходимые меры для обеспечения честности экзамена. Те, кто все же столкнулся с нарушением закона, могут обращаться по следующим номерам WhatsApp и Telegram: 0995005005, 0701510040.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311255/
просмотров: 2806
Версия для печати
Материалы по теме
В Кызыл-Кие выпускник автошколы пронес мобильный телефон на экзамен
У выпускника автошколы нашли микрофон и наушники перед сдачей экзамена на права
Кабмин обещает защищать бизнесменов от национализации и конфискации
Права и обязанности одномандатников в парламенте непонятны, посетовал депутат
Бизнес просят помочь устранить проблемы, нарушающие права предпринимателей
В Кыргызстане USAID запускает новый проект по поддержке верховенства права
Мигранты зачастую не знают своих трудовых прав и получают проблемы
Индекс WPS: Кыргызстан — самая опасная страна для женщин
В Кыргызстане уровень занятости женщин составляет 42,4 процента
Минюст предлагает создать единый портал для общественного обсуждения документов
Популярные новости
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
Завод стоимостью более 5&nbsp;миллиардов сомов возвращен государству Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
В&nbsp;Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее&nbsp;брат жалуется на&nbsp;бездействие милиции В Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее брат жалуется на бездействие милиции
В&nbsp;день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов В день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет