Парень хотел дать взятку инструктору по вождению, но тот его сдал в милицию

В Бишкеке задержан парень при попытке дать взятку инструктору для успешной сдачи экзамена на водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

«Сегодня, 15 ноября, на полигоне по принятию практического экзамена Восточного отдела госагентства курсант М.А.С. пытался передать инструктору 3 тысячи сомов для положительного прохождения практического экзамена на категорию С водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Курсант передал деньги инструктору, положив их в документы. Специалист сразу же прекратил прием практического экзамена, зафиксировав факт нарушения закона, после чего на место инцидента прибыли правоохранители для дальнейших разбирательств.

В Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава напомнили, что регулярно проводят борьбу с коррупцией и принимают все необходимые меры для обеспечения честности экзамена. Те, кто все же столкнулся с нарушением закона, могут обращаться по следующим номерам WhatsApp и Telegram: 0995005005, 0701510040.