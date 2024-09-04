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В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова

В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова. Пресс-центр ведомства сообщил, что установлена связь спортсмена с так называемым криминальным авторитетом Узбекистана Салимом Бойвоча (Салимбай Абдувалиев).

3 сентября в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» УК КР спецслужбы допросили Орзубека Назарова. Последний пояснил, что в 2023 году на чемпионате мира по боксу его вместе с другими спортсменами пригласил на обед Салимбай Абдувалиев. Они поели и разошлись. Орзубек Назаров добавил, что никогда не поддерживал связь с криминальным миром и не будет.

В рамках указанного уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных граждан, причастных к преступной деятельности Салима Бойвоча.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304038/
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