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Происшествия

Подвез сестру и не вернулся. В Бишкеке без вести пропал 34-летний мужчина

В Бишкеке без вести пропал 34-летний Иманбек Канатбек уулу. Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Ленинского района.

5 июня в милицию обратилась Н.М., которая просила помочь в поисках мужа. С ее слов, 27 мая примерно в 16.00 он на автомобиле Daewoo Nexia с госномером 08KG751AKA подвез сестру на пересечение улиц Павлова и Киевской, но домой не вернулся. О местонахождении мужчины ничего не известно. 

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района. 

Особые приметы: рост 172-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие черного цвета, нос прямой. Был одет в кофту бирюзового цвета и черные брюки.

УВД Ленинского района просит тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Иманбека Канатбек уулу и его машины, сообщить по следующим номерам: 0312352605, 0312352671, 0777869797, 0700860909, 0703909465 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296656/
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