В Бишкеке похитили мужчину. Инцидент попал на видео

По подозрению в похищении человека задержаны трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

4 июня в милицию обратился гражданин, который просил принять меры в отношении троих знакомых и одного неизвестного. Они в тот день примерно в 18.30 в микрорайоне «Джал» силой посадили его в машину и, угрожая расправой, заставили сдать в ломбард iPhone. Вырученные 38 тысяч 500 сомов забрали и скрылись.

Факт зарегистрирован по статье «Похищение человека» УК КР.

Правоохранители задержали троих подозреваемых и водворили их в ИВС ГУВД Бишкека. Продолжаются поиски четвертого подозреваемого.