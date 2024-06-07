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Происшествия

В Бишкеке похитили мужчину. Инцидент попал на видео

По подозрению в похищении человека задержаны трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


4 июня в милицию обратился гражданин, который просил принять меры в отношении троих знакомых и одного неизвестного. Они в тот день примерно в 18.30 в микрорайоне «Джал» силой посадили его в машину и, угрожая расправой, заставили сдать в ломбард iPhone. Вырученные 38 тысяч 500 сомов забрали и скрылись.



Факт зарегистрирован по статье «Похищение человека» УК КР.

Правоохранители задержали троих подозреваемых и водворили их в ИВС ГУВД Бишкека. Продолжаются поиски четвертого подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296058/
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