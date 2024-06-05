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Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение. Толчки ощущали в Узгенском районе

В Кыргызстане зафиксировали еще одно землетрясение. Об этом сообщило МЧС.

По информации Института сейсмологии, сегодня в 11.27 на территории страны зарегистрировано землетрясение магнитудой 3 балла по шкале МСК-64.

Толчки силой до 2,5 балла ощущались в селе Куршаб Узгенского района Ошской области (в 3 километрах к северо-западу от него, в 7 километрах к юго-западу от села Мырза-Арык, в 15 километрах к юго-западу от Узгена, в 31 километре к юго-востоку от Джалал-Абада, в 37 километрах к северо-востоку от Оша).

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295892/
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