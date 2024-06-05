Огонь полыхал из-под капота. В городе Ош сгорела «патрулька» УПСМ

В Оше сгорела машина местного управления Патрульной службы милиции, сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

На кадрах видно, как машина патрульной милиции стоит на обочине дороги и из-под ее капота полыхает огонь. Рядом стояли несколько человек и милиционер. Один из мужчин поливал горящее авто из шланга.



В пресс-службе УПСМ Оша рассказали 24.kg, что в результате возгорания никто не пострадал. Возгорание произошло под капотом в моторном отсеке. Пытались потушить своими силами, но приехали сотрудники МЧС, которые и ликвидировали огонь. Назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе МЧС КР рассказали, что сообщение о возгорании авто поступило 3 июня примерно в 12.43. На место выехала бригада противопожарной службы, которая в 12.55 полностью потушила возгорание.

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