Из Казахстана в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 26 тонн ткани

Железнодорожная таможня «Северная» выявила факт незаконного ввоза более 26 тонн ткани. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По данным ведомства, на пункте пропуска «Ак-Тилек» проверена машина Volvo FH12 под управлением гражданина РК.

Груз следовал из Казахстана в Кыргызстан по адресу получателя ОсОО «А.К.». В ходе осмотра грузового отсека обнаружены 580 рулонов ткани с иностранной маркировкой (предположительно КНР) общим весом 26 тонн 100 килограммов.

У водителя отсутствовали документы, подтверждающие правомерность въезда на территорию КР. Автомобиль с грузом водворен на ответственное хранение до выяснения обстоятельств дела. Сумма ущерба, нанесенного бюджету государства, составила 1 миллион 198 тысяч 233 сома.

Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру.