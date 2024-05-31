Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников

Должностные лица департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики подозреваются в незаконном присвоении денег. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным комитета, задержаны глава дирекции по национальным видам спорта Э.У.Т., главный бухгалтер дирекции К.Р.К. и начальник финансового отдела департамента А.Р.Д.

Установлено, что они в сговоре с ответственными лицами курируемых федераций (тренера и методисты федераций кок-бору, кыргыз улуттук классикалык күрош, алыш бел боо күрош, салбуурун, кулатуу, ат оюндары и другие) внесли заведомо ложные сведения в отчетные ведомости при организации учебно-тренировочных сборов, суточного питания, выдачи единовременных выплат и призового фонда, предназначенных для оплаты расходов участников четвертых Всемирных игр кочевников в Турции в 2022 году.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных лиц к коррупционной схеме.