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Происшествия

В Ноокатском районе орошаемые земли незаконно отдали жителям для строительства

Государству возвращен земельный участок в 41 гектар в Жаны-Ноокатском айыльном аймаке Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Установлено, что отдельные должностные лица без проведения соответствующей трансформации незаконно предоставили земельные участки общей площадью местному населению под индивидуальное жилищное строительство.

Причиненный государству материальный ущерб был оценен в 452 миллиона 100 тысяч сомов. Земельный участок восстановлен на баланс Жаны-Ноокатского айыльного аймака.

К уголовной ответственности привлечены ряд должностных лиц государственных органов и местного самоуправления за злоупотребление положением с причинением ущерба в особо крупном размере.

В отношении отдельных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295304/
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