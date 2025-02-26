Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека демонтирует самовольно установленные постройки на улице Джалиля. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

После разъяснительной работы сотрудники ведомства начали демонтаж павильонов, контейнеров и ограждений на улице Джалиля, от улицы Буденного до улицы Курманджан Датки.







Демонтировано семь объектов облегченного типа, и продолжается снос остальных пяти. Всего планируют освободить 325 квадратных метров муниципальной земли. Сообщается, что управление продолжит выявлять факты незаконного использования муниципальной земли. Мэрия просит граждан соблюдать законодательство в сфере землепользования.

Напомним, муниципалитет проводит специальные мероприятия по разгрузке территории вокруг рынка «Аламедин». В пилотном режиме движение по улицам Джалиля и Буденного стало односторонним, и на последней запретили остановку. Кроме того, ожидается строительство многоярусной парковки на улице Джалиля.