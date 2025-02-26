После разъяснительной работы сотрудники ведомства начали демонтаж павильонов, контейнеров и ограждений на улице Джалиля, от улицы Буденного до улицы Курманджан Датки.


Демонтировано семь объектов облегченного типа, и продолжается снос остальных пяти. Всего планируют освободить 325 квадратных метров муниципальной земли.

Сообщается, что управление продолжит выявлять факты незаконного использования муниципальной земли. Мэрия просит граждан соблюдать законодательство в сфере землепользования.