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Общество

Государству возвращен ряд объектов в Джети-Огузском районе

Госкомитет национальной безопасности вернул земельный участок в 6,6 сотки со складским помещением площадью 18 квадратных метров, первоначально находящийся на балансе средней школы «Сарт Аке» села Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Установлено, что указанный участок в 2004 году незаконно выведен в частную собственность. Нынешний собственник, осознавая незаконность своего владения имуществом, на добровольной основе передал землю на баланс Кызыл-Сууйского айыл окмоту.

Аналогично на участке Уч-Карабулун Кызыл-Сууйского айыльного аймака Джети-Огузского района, на берегу озера Иссык-Куль возвращен в государственную собственность земельный участок в 2 гектара с назначением под сельское хозяйство, на котором произведены строительные работы туристического направления. Фактические собственники на добровольной основе передали 2 гектара земли на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323169/
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