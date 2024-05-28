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Похитил, побил и забрал деньги. В Бишкеке спустя год задержали подозреваемого

В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении человека — 27-летнего Ж.А. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По ее данным, на протяжении года он находился в розыске.

«1 июля 2023-го в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении гражданина по имени И. Со слов заявителя, 28 февраля того же года в микрорайоне «Совмин» его похитили, вывезли за город, избили и отобрали 370 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрировали по статье «Похищение человека» УК КР. Подозреваемого объявили в розыск.

Спустя год мужчину задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295175/
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