Женщина сгорела заживо, еще трое погибли в ДТП в Джалал-Абаде

Близ города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, авария произошла 24 мая.

Автомобиль Toyota Alphard ехал из Бишкека. Не доезжая города Таш-Кумыра, столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. Последний сгорел. В салоне находились четыре человека – две женщины и двое мужчин. Одну женщину не успели вытащить, она сгорела заживо. Остальных вытащили из авто, но от полученных травм и ожогов они скончались на месте.