16:22
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Происшествия

Женщина сгорела заживо, еще трое погибли в ДТП в Джалал-Абаде

Близ города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, авария произошла 24 мая.

Автомобиль Toyota Alphard ехал из Бишкека. Не доезжая города Таш-Кумыра, столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. Последний сгорел. В салоне находились четыре человека – две женщины и двое мужчин. Одну женщину не успели вытащить, она сгорела заживо. Остальных вытащили из авто, но от полученных травм и ожогов они скончались на месте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295027/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Моя мама погибла, но дело не возбуждают. Россиянка обратилась к главе ГКНБ
В Казахстане в аварии погиб кыргызстанец, еще двое в больнице
Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
В селе Ленинском столкнулись два грузовика. Один водитель застрял в кабине
Женщина скончалась в реанимации после ДТП с мотоциклом в Джалал-Абаде
Страшное ДТП в Караколе. Погибла женщина, пять человек в больнице
Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя
Мотоцикл сбил двух женщин и ребенка в Джалал-Абаде
Неотложка и внедорожник столкнулись в центре Бишкека
После трагедии в Сузаке конкурс манасчи в Нарыне отменили
Популярные новости
Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу
Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в&nbsp;офисе президента Ирана Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в офисе президента Ирана
Драка с&nbsp;иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков Драка с иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков
Три подростка погибли в&nbsp;страшном ДТП на&nbsp;Иссык-Куле Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
25 мая, суббота
16:08
В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского
16:03
Женщина сгорела заживо, еще трое погибли в ДТП в Джалал-Абаде
15:38
По утрам вице-мэры Бишкека обходят город. Проверяют чистоту и порядок
15:07
Кыргызстанцы выиграли 16 золотых медалей на чемпионате Азии по параармрестлингу
15:06
Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана встретились в Бишкеке