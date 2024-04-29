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Более 600 тонн угля похитили должностные лица «Кыргызкомура»

Сотрудники 4-го управления ГУУР МВД выявили факты хищения угля из погрузочно-разгрузочного пункта в Балыкчи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, по подозрению в хищении угля задержаны должностные лица государственного предприятия «Кыргызкомур» и сотрудники ОсОО «Нарын-Кен», занимающейся перевозкой твердого топлива.

«Данный факт имел место в мае 2023 года, количество похищенного угля — 636,1 тонны. Сумма ущерба превышает 1 миллион 923 тысячи сомов. По предварительным сведениям, был сговор чиновников и представителей бизнеса», — отметили в МВД.

За мошенничество с использованием должностного положения задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека руководитель ОсОО «Нарын-Кен» и должностные лица «Кыргызкомура».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292887/
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