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Происшествия

В Бишкеке задержана группа, вымогавшая деньги у оказывающих интим-услуги девушек

Оперативники ГУВД Бишкека задержали подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

По ее данным, поступила информация о том, что в городе долгое время действует устойчивая организованная преступная группа, организатором которой является парень по имени Ы., ранее неоднократно судимый. Он представляется сотрудником милиции, показывая поддельное служебное удостоверение и оружие неустановленной марки.

«Прикрываясь проводимым профилактическим мероприятием под предлогом рейда «Притон-Бабочка», группа систематически вымогала деньги у девушек, предоставляющих интимные услуги. Деньги брали наличными, иногда переводом на «Мбанк» или посредством других банковских операций», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

Во время оперативно-разыскных мероприятий задержаны И.Ы., 1995 года рождения, А.Э., 2002 года рождения, И.А., 2003 года рождения, и Э.А., 1995 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289287/
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