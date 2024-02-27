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Происшествия

В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов

Столичная милиция задержала подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, с заявлением обратилась жительница и сообщила, что 11 января ей в WhatsApp позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником «Мбанка».

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Под предлогом оказать содействие в вопросах безопасности снял со счета $1 тысячу 400 и через приложение оформил кредиты в двух банках на общую сумму 119 тысяч 600 сомов. Тем самым обманным путем присвоил 244 тысячи 643 сома», — говорится в сообщении.

Подозреваемый Т.Дж., 2005 года рождения, задержан. Судом применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287704/
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