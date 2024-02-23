Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу в Лейлеке

Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу, расположенного в Лейлекском районе. Об этом сообщается на сайте Mountain.ru.

Фото из СМИ. Российский альпинист Евгений Глазунов

По данным друзей альпиниста, Евгений Глазунов начал экспедицию 10 февраля. 12 февраля он приступил к восхождению по маршруту Чепринского 6б. В ночь с 15 на 16 февраля начала портиться погода. Альпинист успешно взошел на гребень, прошел стену и начал спуск.

Фото Федерации альпинизма Республики Башкортостан «ВКонтакте». Примерный маршрут Евгения Глазунова на пик Аксу

Последняя связь была 16 февраля в 15.00. После этого она пропала.

Через два дня при содействии МЧС Кыргызстана началась поисково-спасательная работа.

Вчера утром Евгения Глазунова обнаружили на стене. Как отмечают коллеги альпиниста, он практически спустился. Ему оставалось буквально полторы веревки. Но он погиб. Вероятная причина смерти — спортсмен попал под камнепад. Ранее друзья отмечали, что у Евгения Глазунова не было страховки.

Пик Аксу имеет высоту 5 тысяч 355 метров, он представляет собой уникальный скальный маршрут и являлся одной из главных «суперстен» бывшего СССР. Географически гора расположена в районе ущелья Лейлек, в горах Памиро-Алая (Туркестанский хребет). Этот район известен как один из самых сложных и интересных для стеновых восхождений.