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Происшествия

Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу в Лейлеке

Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу, расположенного в Лейлекском районе. Об этом сообщается на сайте Mountain.ru.

из СМИ
Фото из СМИ. Российский альпинист Евгений Глазунов

По данным друзей альпиниста, Евгений Глазунов начал экспедицию 10 февраля. 12 февраля он приступил к восхождению по маршруту Чепринского 6б. В ночь с 15 на 16 февраля начала портиться погода. Альпинист успешно взошел на гребень, прошел стену и начал спуск.

Федерации альпинизма Республики Башкортостан «ВКонтакте»
Фото Федерации альпинизма Республики Башкортостан «ВКонтакте». Примерный маршрут Евгения Глазунова на пик Аксу

Последняя связь была 16 февраля в 15.00. После этого она пропала.

Через два дня при содействии МЧС Кыргызстана началась поисково-спасательная работа.

Вчера утром Евгения Глазунова обнаружили на стене. Как отмечают коллеги альпиниста, он практически спустился. Ему оставалось буквально полторы веревки. Но он погиб. Вероятная причина смерти — спортсмен попал под камнепад. Ранее друзья отмечали, что у Евгения Глазунова не было страховки.

Пик Аксу имеет высоту 5 тысяч 355 метров, он представляет собой уникальный скальный маршрут и являлся одной из главных «суперстен» бывшего СССР. Географически гора расположена в районе ущелья Лейлек, в горах Памиро-Алая (Туркестанский хребет). Этот район известен как один из самых сложных и интересных для стеновых восхождений. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287488/
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