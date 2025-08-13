10:27
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов К2 чокусун багындырды

Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов К2 чокусун багындырды. Ал кычкылтек бактарын колдонгон эмес. Бул тууралуу россиялык альпинизм «Club 7 Summits» фейсбуктагы баракчасында билдирди.

Маалыматка ылайык, Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Кубатов Пакистандагы 8614 метр бийиктикте жайгашкан К2 чокусун багындырды.

«Быйыл «Тоолор тоосу» К2 альпинисттерге бир топ ырайымсыз болду. Курчоо демейдегиден узакка созулуп, эч кандай чыгуу болбой калышы толук мүмкүн эле. Экспедициялардын көбү чокуга жетүү аракетисиз эле ишин аяктады. Эң күчтүүлөр жана өжөрлөр калды. Жана аларга ийгилик жылмайды. Досубуз Эдуард Кубатовду К2ге, кыял чокусуна чыгышы менен куттуктайбыз! Эдуарддын биринчи сегиз миңдиги биздин экспедициянын курамында Эверест болгон», — деп айтылат билдирүүдө.

Эске салсак, 7-июлда К2 чокусун багындыруу үчүн базалык лагерге барган. К2 чокусу Пакистан менен Кытайдын чектешкен жериндеги Каракорум тоо кыркасында жайгашкан. Интернет булактарындагы маалыматтарга караганда, бул чокуга кеминде 200 адам чыккан. К2 дүйнөдөгү татаал жана кооптуу чокулардын ичинен Аннапурнадан кийин экинчи орунда турат.

7-апрелде Эдуард Кубатов Непал өлкөсүндөгү деңиз деңгээлинен 8091 метр бийиктикте жайгашкан дүйнөдөгү эң татаал делген Аннапурна чокусуна кычкылтексиз чыгып, кыргыз туусун желбиреткен.

Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов былтыр Гиннестин рекорддор китебине кирген. Анда ал Манаслу чокусуна кычкылтексиз чыккан эң кары адам болуп калды. Альпинист бул чокуга 2022-жылдын 1-октябрында 50 жаш курагында чыккан.

Кубатов кычкылтекти колдонбостон чокуларды багындырган тажрыйбалуу альпинисттердин бири. Кыргыз экспедициясы Гималай тоосундагы 8163 метр бийиктиктеги Манаслу чокусун үч жыл мурда багындырган. Алардын ичинен бул чокуга үч альпинист, анын ичинде Кубатов да кычкылтектин жардамысыз чыккан болчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339398/
Кароо: 73
Басууга
Теги
В Кыргызстане при восхождении на пик Ленина погиб российский альпинист
Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Гиннестин рекорддор китебине кирди
Кыргызстандык альпинисттер Гималайдагы Лобуче чокусун багындырышты
Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу в Лейлеке
Поиск российского альпиниста: к спасательным работам подключилось МЧС КР
Альпинист пропал во время спуска с пика Учитель в Кыргызстане
При покорении пика Ленина в Кыргызстане погиб польский альпинист
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
13-август, шаршемби
10:21
ӨКМ: Кыргызстанда бир күндө 38 өрт кырсыгы катталды ӨКМ: Кыргызстанда бир күндө 38 өрт кырсыгы катталды
10:09
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
09:57
Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов К2 чокусун багындырды
09:32
Бүгүнкү доллардын курсу
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат
12-август, шейшемби
18:31
Кыргыз-тажик чек арасынын 62 чакырымына зым тартылды
18:01
Кыргызстанда 7 айда дээрлик 700 миңге жакын айдоочу жол эрежесин бузган
17:51
Адылбек Касымалиев Денис Петрашовду дүйнө чемпионатында жеңиши менен куттуктады
15:09
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот