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Происшествия

В Бишкеке мужчина систематически избивал жену. Его задержали

Задержан подозреваемый в совершении семейного насилия. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

По ее данным, 9 февраля с заявлением в милицию обратилась гражданка А.Н. с просьбой принять меры в отношении своего мужа Б.А., который систематический избивал ее и наносил телесные повреждения.

пресс-службы УВД Первомайского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Первомайского района Бишкека

Участковые районного управления неоднократно предупреждали мужчину, женщине был выдан охранный ордер, но, несмотря на эти требования, он продолжал применять насилие в семье.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 (истязание) УК КР.

Задержан подозреваемый Б.А., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286605/
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