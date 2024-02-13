В Бишкеке мужчина систематически избивал жену. Его задержали

Задержан подозреваемый в совершении семейного насилия. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

По ее данным, 9 февраля с заявлением в милицию обратилась гражданка А.Н. с просьбой принять меры в отношении своего мужа Б.А., который систематический избивал ее и наносил телесные повреждения.

Фото пресс-службы УВД Первомайского района Бишкека

Участковые районного управления неоднократно предупреждали мужчину, женщине был выдан охранный ордер, но, несмотря на эти требования, он продолжал применять насилие в семье.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 (истязание) УК КР.

Задержан подозреваемый Б.А., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.