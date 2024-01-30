В городе Ош мужчина купил грузовик и скрылся, не оплатив всей суммы

В Оше задержали гражданина, подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в августе 2023 года житель Баткенской области приехал на рынок в южную столицу, чтобы продать грузовую автомашину Hyundai Porter. На рынке к нему подошел некий человек, который настойчиво уговаривал продать машину именно ему.

Авто оценили в 1 миллион 700 тысяч сомов. Покупатель обманным путем, воспользовавшись доверчивостью, забрал автомобиль, при этом отдал лишь 20 тысяч сомов. Остальную сумму он обещал оплатить в ближайшее время, однако после пропал.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

27 января 2024-го задержан гражданин С.С., являющийся жителем Баткенской области. Он ранее неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, мошенничество, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.