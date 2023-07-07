Кыргызстанцы организовали контрабандный канал по перевозке лекарств в Узбекистан

Граждане Кыргызстана контрабандным путем ввозили лекарства, которые отпускаются по рецепту врача, и вывозили их в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в селе Марказ Кадамжайского района кыргызстанец Р.С.Г. добровольно отдал спецслужбам препарат «Зардекс» (производство Индия) в количестве 9 тысяч 600 пластинок, стоимость которых на черном рынке в Узбекистане составляет $288 тысяч.

«Во время обыска по месту жительства организатора канала Г.И.Н. были изъяты лекарства «Тропикамид» (глазные капли). Сумма ущерба составила около 5 миллионов 867 тысяч сомов. Изъятые препараты завезены в Кыргызстан контрабандным путем без разрешительных документов. Их хотели переправить в Узбекистан. Гражданин Г.И.Н. был водворен в ИВС», — проинформировали в ведомстве.