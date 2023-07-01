По делу Ондуруша Токтонасырова могут привлечь к ответственности других лиц

По уголовному делу Ондуруша Токтонасырова могут привлечь к ответственности других лиц. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, Ондурушу Токтонасырову следователь квалифицирует преступление, как «совершенное группой лиц».

«О какой группе лиц идет речь, а также кого еще могут привлечь к уголовной ответственности по этому делу, неизвестно», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.