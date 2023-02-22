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В Сузаке закрыли религиозный учебный центр для женщин

В Сузакском районе Джалал-Абадской области приостановили деятельность незаконного религиозного учебного центра. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению вовлечения граждан в экстремистскую и террористическую деятельность в селе Мундуз пресечена незаконная деятельность религиозного учебного центра «Чолпонай».

Центр основан в ноябре 2022 года в нарушение статей 8, 10 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организаций», без соответствующих разрешительных документов на осуществление религиозной деятельности.

В центре работали трое преподавателей и обучались около 30 местных женщин. Занятия проводились два раза в неделю. Преподавали основы Корана и исламскую юриспруденцию. При этом преподаватели не имели соответствующего религиозного образования.

По итогам проверки деятельность религиозного учебного центра приостановили, составили соответствующие акты и наложили штраф согласно статье 142 Кодекса КР «О правонарушениях» в 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/259127/
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