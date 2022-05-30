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Происшествия

В Бишкеке водитель Lexus сбила женщину. Пострадавшая в больнице

Водитель автомобиля Lexus сбила 42-летнюю женщину. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции столицы Байгазы Айтикул уулу.

По его словам, за рулем находилась 39-летняя женщина.

«Вчера около 22.00, не доезжая до улицы Киевской, на улице Фучика была сбита женщина. Факт зарегистрирован, идут следственные мероприятия. Машина водворена на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы», — сказал пресс-секретарь УПСМ.

По словам родственников пострадавшей, 42-летняя Ж.М. сейчас находится в больнице, она в тяжелом состоянии.

«Водитель ехала на большой скорости. После ДТП ее забрали для наркологической экспертизы. Мы просим свидетелей происшествия помочь, если у них есть фото или видеозапись случившегося», — отмечают они.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235262/
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