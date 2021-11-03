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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикская сторона попыталась построить мост на неописанном участке границы

На кыргызско-таджикской границе на неописанном участке представители соседней страны пытались начать строительство моста. Информацию об этом 24.kg подтвердил заведующий отделом правопорядка, безопасности и чрезвычайных ситуаций полномочного представительства президента в Баткенской области Мусурманбек Турсуматов.

По его словам, 1 ноября в местности Майский таджикистанцы установили арматуру и пытались залить фундамент. После переговоров погранпредставителей строительные работы прекратились.

«Обстановка стабильная, военнослужащие Погранслужбы ГКНБ работают в обычном режиме. Строительство моста прекращено», — сказал Мусурманбек Турсуматов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212496/
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