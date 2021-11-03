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Происшествия

В Москве задержан разыскиваемый за мошенничество кыргызстанец

В Москве 29 октября при содействии российских правоохранителей задержан 39-летний уроженец Джалал-Абада, разыскиваемый на родине за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В России злоумышленник использовал паспорт близкого родственника. Он находился в межгосударственном розыске с 2016 года за совершение 14 эпизодов мошенничества. Числится на учете МВД как участник ОПГ. Причиненный материальный ущерб потерпевшим предпринимателям составляет больше $33 тысяч 500. По версии следствия, мужчина, подделывая документы, обманывал граждан, представляясь владельцем торговых объектов, и незаконно продавал им чужое имущество», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Отмечается, что злоумышленнику на протяжении пяти лет удавалось скрываться от правоохранителей. Сейчас он задержан и водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212492/
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