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Происшествия

В Бишкеке мужчину ограбили и силой увезли. Момент нападения попал на видео

В Бишкеке мужчину ограбили и вывезли за город. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Отмечается, что 12 сентября с заявлением в милицию обратился гражданин, который рассказал, что в тот день примерно в 03.00 на пересечении улиц Чортекова и Куюкова неизвестные силой отобрали у него iPhone 12 стоимостью $1 тысяча 300. После его насильно посадили в машину и повезли на одно из кладбищ на окраине города, там ему удалось сбежать от злоумышленников.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начаты досудебные производства по статье 201 «Грабеж» и 170 «Похищение человека» УК КР.

Через полтора месяца, 28 октября, в качестве подозреваемых задержаны мужчины 1999 и 1997 годов рождения. Они водворены в ИВС. Ленинским районным судом в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212303/
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