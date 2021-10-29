11:03
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Происшествия

Подозреваемого в квартирном мошенничестве задержали в Бишкеке. Сообщника ищут

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

По его данным, 23 марта 2018 года в милицию обратился горожанин и рассказал, что двое мужчин пообещали ему предоставить право собственности на квартиру в доме по улице Ахунбаева. Они взяли с заявителя $21 тысячу 850, автомобиль Range Rover стоимостью $36 тысяч и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 (старая редакция) «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 59-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Поиски сообщника продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212064/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы трудоустроить в «Кумтор»
Митинг против Асыл Талиповой продолжился у здания Военной прокуратуры
Митингующих против Асыл Талиповой футболят по госорганам. Люди возмущены
Расследование дела Василия Дашкова завершается. Адвокат рассказала подробности
Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве
У здания ГКНБ опять митинг. Требуют ареста подозреваемой в мошенничестве
Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц
Спрыгнувший с восьмого этажа мужчина скончался по дороге в больницу
Попытка самоубийства в Бишкеке. Мужчина спрыгнул
Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
В&nbsp;Санкт-Петербурге произошла драка с&nbsp;участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
10:45
Отравление в «Империи пиццы». В больницах остается 22 пострадавших Отравление в «Империи пиццы». В больницах остается 22 п...
10:41
Российский блогер извинился перед кыргызстанцами за неуважение к ак калпаку
10:31
Подозреваемого в квартирном мошенничестве задержали в Бишкеке. Сообщника ищут
10:31
COVID-19 в мире. Заразились более 245,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
10:30
Минсельхоз проведет собственное расследование по факту задержания замминистра