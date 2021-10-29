Подозреваемого в квартирном мошенничестве задержали в Бишкеке. Сообщника ищут

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

По его данным, 23 марта 2018 года в милицию обратился горожанин и рассказал, что двое мужчин пообещали ему предоставить право собственности на квартиру в доме по улице Ахунбаева. Они взяли с заявителя $21 тысячу 850, автомобиль Range Rover стоимостью $36 тысяч и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 (старая редакция) «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 59-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Поиски сообщника продолжаются.