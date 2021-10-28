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Происшествия

Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц

Задержанную по подозрению в мошенничестве блогера Гульзат Алымкулову, известную как Гульзат Мамытбек, водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Гульзат Алымкулова заключена под стражу до 25 ноября.

Напомним, Гульзат Мамытбек подозревают в семи фактах мошенничества. По версии следствия, она обещала потерпевшим сверхприбыль за короткий срок, но, получив деньги, скрылась. В 2020 году блогера объявили в розыск. Ее задержали по прибытии в Кыргызстан 25 октября.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211886/
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