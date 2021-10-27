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Иракская сторона передала Кыргызстану документы, подтверждающие смерть Миних

Иракская сторона передала Кыргызстану документы, подтверждающие смерть Светланы Миних. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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«26 октября в результате проведенных переговоров с иракской стороной стало известно, что Светлана Миних, действительно, скончалась и ее тело находится в морге Багдада. В посольство Кыргызстана в Кувейте поступила копия свидетельства о ее смерти, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в МИД.

В ведомстве отмечают, что ведется работа по оформлению визы для супруга кыргызстанки. Прорабатывается вопрос транспортировки ее тела на родину.

Напомним, ранее в редакцию 24.kg обратилась Катерина Алферова, сестра 44-летней Светланы Миних — бишкекчанки, уехавшей на заработки в Ирак. Родственница просила помочь в поиске сестры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211774/
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