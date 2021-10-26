В городе Ош суд отпустил под домашний арест мэра Нооката и экс-спикера горкенеша

Ошский областной суд изменил меру пресечения мэру города Нооката Жоомарту Нурдинову и депутату городского кенеша Абдрахману Гафарову. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что обоих подозреваемых в злоупотреблении должностным положением отпустили под домашний арест.

Адвокат Назгуль Суйунбаева подтвердила эту информацию. По данным юриста, суд учел, что оба подозреваемых ранее не судимы, не уклонялись от следствия, имеют постоянное место жительства.

«В городе Ноокате работает Акционерное общество «Коммунальщик». Ноокатский городской кенеш принял решение о выделении субсидий АО муниципалитетом. Документ подписал Абдрахман Гафуров. Следствие считает, что сотрудники АО не имели права получать и зарплату, и субсидии», — рассказала Назгуль Суйунбаева об обстоятельствах дела.

Напомним, Абдрахман Гафуров и Жоомарт Нурдинов задержаны по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Их задержали в октябре. По данным ГКНБ, мэр Нооката и депутат горкенеша причинили ущерб бюджету в 15 миллионов 43 тысячи 720 сомов.