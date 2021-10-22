В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти больше 63 тонн фруктов

В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти больше 63 тонн продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

Фото Россельхознадзора. В Россию из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно провезти больше 235 тонн продукции

По его данным, в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Кыргызстана везли яблоки, виноград, лимоны, гранаты и сухофрукты, всего 63,2 тонны.

Кроме того, из Казахстана поступили фрукты и овощи также с несоответствующими документами, без маркировки.

Ввоз подкарантинной продукции в Россию был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности. Все партии вернули в страны отправления.