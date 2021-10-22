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Происшествия

В Ошской области сотрудник ЗАГС незаконно выдал паспорта иностранцам

Задержан главный специалист отдела записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Кара-Кулджинского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что О.Т.А., злоупотребляя своим должностным положением, на основании поддельных документов, незаконно изготовил и выдал паспорта гражданина Кыргызстана двум узбекистанцам за определенные денежные вознаграждения.

«Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Начато досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконная выдача паспорта» УК КР. Устанавливается связь задержанного с должностными лицами департамента регистрации населения и актов гражданского состояния», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211288/
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