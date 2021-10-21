В ГСИН рассказали, почему тяжелобольную осужденную не выпускают из тюрьмы

Для осужденной Раушан Мукамбетовой необходимо провести повторно консилиум врачей-неврологов Национального госпиталя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что медицинская служба ведомства уже направила соответствующее письмо в Минздрав. В ведомстве отметили, что осужденная Раушан Мукамбетова содержится в учреждении №2 с 2018 года. И регулярно лечилась в больницах Минздрава.

«В январе 2021-го медицинской службой ГСИН принято решение направить женщину на специальную медицинскую комиссию по болезни. Был проведен консилиум на базе Наццентра кардиологии и терапии, где ей поставили заключительный клинический диагноз. Однако он не соответствует перечню заболеваний, которые являются основанием для предоставления осужденных к освобождению от отбывания наказания. После ухудшения состояния осужденную Раушан Мукамбетову госпитализировали в Чуйскую областную больницу, а затем в частную клинику. После стационарного лечения осужденная в стабильном состоянии выписана под наблюдение медицинского персонала ИК №2», — прокомментировали в ГСИН.

Отметим, ранее Наццентр по предупреждению пыток сообщал о том, что в исправительной колонии №2 содержится тяжелобольная Раушан Мукамбетова. Осужденная на тот момент перенесла четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией и другими заболеваниями. Супруг Раушан Мукамбетовой просит суд отсрочить наказание женщине до выздоровления.