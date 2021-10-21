15:58
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Происшествия

В ГСИН рассказали, почему тяжелобольную осужденную не выпускают из тюрьмы

Для осужденной Раушан Мукамбетовой необходимо провести повторно консилиум врачей-неврологов Национального госпиталя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Читайте по теме
Перенесла пять инсультов. Тяжелобольной осужденной просят отсрочить наказание

Уточняется, что медицинская служба ведомства уже направила соответствующее письмо в Минздрав. В ведомстве отметили, что осужденная Раушан Мукамбетова содержится в учреждении №2 с 2018 года. И регулярно лечилась в больницах Минздрава.

«В январе 2021-го медицинской службой ГСИН принято решение направить женщину на специальную медицинскую комиссию по болезни. Был проведен консилиум на базе Наццентра кардиологии и терапии, где ей поставили заключительный клинический диагноз. Однако он не соответствует перечню заболеваний, которые являются основанием для предоставления осужденных к освобождению от отбывания наказания. После ухудшения состояния осужденную Раушан Мукамбетову госпитализировали в Чуйскую областную больницу, а затем в частную клинику. После стационарного лечения осужденная в стабильном состоянии выписана под наблюдение медицинского персонала ИК №2», — прокомментировали в ГСИН.

Отметим, ранее Наццентр по предупреждению пыток сообщал о том, что в исправительной колонии №2 содержится тяжелобольная Раушан Мукамбетова. Осужденная на тот момент перенесла четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией и другими заболеваниями. Супруг Раушан Мукамбетовой просит суд отсрочить наказание женщине до выздоровления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211160/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Перенесла пять инсультов. Тяжелобольной осужденной просят отсрочить наказание
Потерявшая ребенка в утробе женщина ни дня не находилась в СИЗО-1 Бишкека
У задержанной в СИЗО-1 Бишкека ребенок умер в утробе. Омбудсмен обратился в ГСИН
Партию димедрола в огурцах и тесте пытались пронести осужденному в колонию № 16
Подавили бунт заключенных. В исправительной колонии № 16 прошли учения
Стоматолог из больницы при колонии № 31 выиграл чемпионат по тайскому боксу
Осужденных в Европе кыргызстанцев хотят перевезти на родину
Начальник исправительной колонии вымогал деньги у заключенного. Его задержали
Домофонными компаниями Бишкека владеют бывшие осужденные и чиновники
Сотрудница ГСИН завоевала первое место на Кубке мира по каратэ
Популярные новости
Задержание Эркина Салымбекова. В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности уголовного дела Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ
В&nbsp;Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины В Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины
МВД: Расследование дела в&nbsp;отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили МВД: Расследование дела в отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
15:53
Садыр Жапаров: Выборы — возможность люстрировать парламент Садыр Жапаров: Выборы — возможность люстрировать парлам...
15:45
В ГСИН рассказали, почему тяжелобольную осужденную не выпускают из тюрьмы
15:41
Борец из Кыргызстана вышел в финал чемпионата мира среди ветеранов
15:38
В Чуйской области четверо мужчин похитили девушку. Их задержали
15:23
Мэрия Бишкека вновь просит не отправлять в школы и детсады больных детей