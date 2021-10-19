Гибель ребенка в детском доме. Милиция направила уголовное дело в суд

Уголовное дело о смерти Игоря Якунина в Военно-Антоновском детском доме направлено в суд. Об этом 24.kg сообщил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

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По его словам, обвинение предъявлено несовершеннолетнему.

«Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство» УК КР. Дело рассматривает Сокулукский районный суд», — сказал Азамат Дуйшеналиев.

Следователь не стал указывать, кому конкретно предъявлено обвинение, сославшись на то, что по уголовному делу проходит несовершеннолетний.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасался, что причиной смерти брата могут назвать отравление.