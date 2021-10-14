Дело о захвате власти. У горсуда митингуют сторонники Курсана Асанова

Возле Бишкекского городского суда митингуют сторонники экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Фото 24.kg. Митинг возле Бишкекского городского суда

Около 20 человек с плакатами требуют освободить его из-под стражи. Они скандируют: «Свободу народному генералу!»

В горсуде проходит процесс по апелляционной жалобе адвокатов обвиняемого в попытке насильственного захвата власти.

Ранее по постановлению суда Курсана Асанова перевели в СИЗО № 50. Там содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы, рецидивисты и члены ОПГ. Это учреждение особого режима.

Курсан Асанов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019 года, беспорядкам в октябре 2020-го. В сентябре его задержали по подозрению в захвате власти. Решение о содержании Курсана Асанова в изоляторе для рецидивистов принял суд по ходатайству Генеральной прокуратуры.