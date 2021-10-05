Пожары нанесли Иссык-Кульской области ущерб в 34 миллиона 886 тысяч сомов

С января в Иссык-Кульской области произошло 239 пожаров, материальный ущерб от которых составил 34 миллиона 886 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Усилиями личного состава пожарно-спасательных частей сохранено материальных ценностей на сумму 206 миллионов 706 тысяч сомов», — отмечают в ведомстве.
В списке городов с наибольшим количеством пожаров указаны Каракол и Балыкчи. В первом зафиксированы 63 возгорания и один погибший, во втором — 23 возгорания и так же один погибший.
Ситуация по районам:
- Джети-Огузский район − 37 пожаров;
- Иссык-Кульский район — 36 пожаров;
- Тюпский район — 31 пожар, погибли два человека;
- Ак-Суйский район — 31 пожар;
- Тонский район — 18 пожаров.
Основными причинами пожаров остаются: нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и шалости детей.
Отмечается также, что чаще всего пожары происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством: в основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами или же сухостой.
В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
- не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
- объяснить детям последствия игр с огнем;
- не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы и газовые плиты;
- не использовать электронагревательные приборы кустарного производства;
- находясь в лесу и горах — не бросать на землю горящие спички, окурки, стеклотару и разбитое стекло, промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал;
- покидая место привала, необходимо затушить костер водой или забросать его землей до полного прекращения горения и тления в очаге.