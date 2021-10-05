Пожары нанесли Иссык-Кульской области ущерб в 34 миллиона 886 тысяч сомов

С января в Иссык-Кульской области произошло 239 пожаров, материальный ущерб от которых составил 34 миллиона 886 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Усилиями личного состава пожарно-спасательных частей сохранено материальных ценностей на сумму 206 миллионов 706 тысяч сомов», — отмечают в ведомстве.

В списке городов с наибольшим количеством пожаров указаны Каракол и Балыкчи. В первом зафиксированы 63 возгорания и один погибший, во втором — 23 возгорания и так же один погибший.

Ситуация по районам:

Джети-Огузский район − 37 пожаров;

Иссык-Кульский район — 36 пожаров;

Тюпский район — 31 пожар, погибли два человека;

Ак-Суйский район — 31 пожар;

Тонский район — 18 пожаров.

Читайте по теме Кыргызстан, охваченный огнем. К чему привела реформа пожарной службы

Основными причинами пожаров остаются: нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и шалости детей.

Отмечается также, что чаще всего пожары происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством: в основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами или же сухостой.

В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности: