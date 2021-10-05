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Происшествия

Пожары нанесли Иссык-Кульской области ущерб в 34 миллиона 886 тысяч сомов

С января в Иссык-Кульской области произошло 239 пожаров, материальный ущерб от которых составил 34 миллиона 886 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Усилиями личного состава пожарно-спасательных частей сохранено материальных ценностей на сумму 206 миллионов 706 тысяч сомов», — отмечают в ведомстве.

В списке городов с наибольшим количеством пожаров указаны Каракол и Балыкчи. В первом зафиксированы 63 возгорания и один погибший, во втором — 23 возгорания и так же один погибший.

Ситуация по районам:

  • Джети-Огузский район − 37 пожаров;
  • Иссык-Кульский район — 36 пожаров;
  • Тюпский район — 31 пожар, погибли два человека;
  • Ак-Суйский район — 31 пожар;
  • Тонский район — 18 пожаров.
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Основными причинами пожаров остаются: нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и шалости детей.

Отмечается также, что чаще всего пожары происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством: в основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами или же сухостой.

В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
  • объяснить детям последствия игр с огнем;
  • не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы и газовые плиты;
  • не использовать электронагревательные приборы кустарного производства;
  • находясь в лесу и горах — не бросать на землю горящие спички, окурки, стеклотару и разбитое стекло, промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал;
  • покидая место привала, необходимо затушить костер водой или забросать его землей до полного прекращения горения и тления в очаге.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209317/
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