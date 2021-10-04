В Чуйской области охранники предприятия получили ожоги, пытаясь потушить пожар

В Чуйской области охранники бывшего винзавода получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, на территории бывшего винзавода, расположенного в селе Виноградном Чуйского района, произошел пожар. В цехе, который использовался как частный механизированный парк, сгорели мусор, мазут и автопокрышки. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пострадали охранники предприятия, которые пытались потушить огонь. 36-летний мужчина получил ожоги лица, шеи и рук, а 18-летний — 50 процентов ожога тела.

Пострадавшие доставлены в отделение реанимации Токмокской городской больницы. Причина пожара: короткое замыкание электропроводов.