В Бишкеке неизвестный сообщил о бомбе в посольстве. Вызов оказался ложным

В Бишкеке неизвестный заявил о заложенной в посольстве Беларуси в Кыргызстане бомбе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что анонимное сообщение поступило примерно в 17.00.

«На место вызова выезжали следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД столицы. Из здания были эвакуированы люди, территорию оцепили. В ходе проверки информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Акт терроризма» УК КР, все собранные материалы будут переданы по подследственности», — отметили в УВД.