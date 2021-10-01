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В Бишкеке неизвестный сообщил о бомбе в посольстве. Вызов оказался ложным

В Бишкеке неизвестный заявил о заложенной в посольстве Беларуси в Кыргызстане бомбе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что анонимное сообщение поступило примерно в 17.00.

«На место вызова выезжали следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД столицы. Из здания были эвакуированы люди, территорию оцепили. В ходе проверки информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Акт терроризма» УК КР, все собранные материалы будут переданы по подследственности», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209062/
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